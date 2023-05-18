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Nvidia обеспечила двукратный прирост мощности видеокарт за четыре года

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта GeForce RTX 2070
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

Сравнение видеокарт GeForce RTX 4070 и RTX 2070 показало значительный прирост производительности за два поколения, однако соотношение цена-мощность лучше у карт 30 серии.

Портал TechSpot провел сравнительный анализ видеокарт GeForce RTX 4070 и RTX 2070, чтобы оценить улучшения, которые получили геймеры за последние четыре года. По результатам тестирования, новая 3D-карта GeForce RTX 4070 значительно превосходит своего предшественника. 

В разрешении Full HD был отмечен средний прирост производительности в 100% — новое поколение в два раза превышает возможности RTX 2070. В некоторых играх прирост составил более чем 2,5 раза. В разрешении 1440p разница была примерно такой же. В 4K карты не проходили тестирование.

Авторы обзора считают, что улучшение производительности в два раза за два поколения — значительное достижение, особенно учитывая, что между выпусками карт прошло немного более четырех лет. Но они отметили, что GeForce RTX 4070 была выпущена с начальной ценой, превышающей стоимость RTX 2070 в свое время. 

GeForce RTX 3070 в свое время показала прирост производительности около 60% по сравнению с RTX 2070 без повышения цены. То есть она предоставила улучшение производительности на 60% практически бесплатно. В свою очередь, GeForce RTX 4070 демонстрирует улучшение производительности на 40% сверху и при этом NVIDIA потребовала дополнительные 100 долларов.

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Тестировщики пришли к выводу, что значительный прирост производительности за два поколения стоит признать заслугой линейки RTX 30, в то время как улучшение производительности от RTX 40 по отношению к цене менее значимо.

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