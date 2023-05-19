Ночь музеев — 2023: куда сходить в Новосибирске

Ночь музеев в 2023 году в Новосибирске пройдет с 20 на 21 мая. Программы для зрителей приготовили более 40 учреждений: музеи, театры, парки, дома культуры, галереи. Представляем топ-10 мест с самыми интересными мероприятиями.

Молодежный центр «Зодиак»

20 мая с 23.00 до 06.00. Вход свободный

В хобби-центре «Зодиак» пройдет программа «Ночь Гарри Поттера». Гости программы погрузятся в мир магии, почувствуют себя учениками школы чародейства и волшебства «Хогвартс» и посетят такие дисциплины, как зельеварение, полет на метлах, историю магии. Также фанаты фильмов о Гарри Поттере смогут проверить свои знания на квизе.

Центр культуры и отдыха «Победа»

20 мая с 14.00. Вход от 150 рублей

В «Победе» музейную ночь посвятят фильмам Гайдая. Гостям покажут в 14:00 «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» а в 18:00 — «Бриллиантовую руку». Участники программы также смогут проверить грамотность и знание фильмов режиссера в 16:00 на «Гайдай-диктанте».

Институт археологии и этнографии

20 мая с 17.00 до 23.00. Вход от 100 до 300 рублей

Гостей института погрузят в древнейшую историю Сибири. Самые смелые смогут отправиться на квест по научным лабораториям института. Основа программы — выставка и сражения исторических реконструкторов, работа средневековой кузницы, мастер-классы по изготовлению стеклянных бусин или походного кошелька.

Центр «Сибирь-Хоккайдо»

20 мая с 14.30. Вход 200 рублей

В «Сибирь-Хоккайдо» пройдет фестиваль современной японской культуры. Гости мероприятия познакомятся с косплеерами Сибири, поупражняются в традиционном искусстве каллиграфии, а также научатся японскому макияжу и нарисуют комикс манга. Главным событием вечера станет онлайн-встреча и мастер-класс от мангака и дизайнера из Японии Томидзава Кирара.

Камерный зал Новосибирской филармонии

20 мая с 20.00 до 23.00. Вход 500 рублей

Здесь будет экскурсия-бродилка «Призраки филармонии, или Дом с привидениями». Участники мероприятия вместе с необычными персонажами пройдут через филармонические порталы в залы, подвалы и нейропространство одного из легендарных мест силы Новосибирска.

«Гараж Ретро 54»

20 мая с 20:00 до 03:00. Вход от 200 до 300 рублей

Гостей салона-музея ждет эксклюзивная программа с вечеринкой в стиле 50-х «Стиляги в музее». Также на протяжении всего мероприятия: мини-прокат автомобиля «ЗИМ», беспроигрышная лотерея, ретро-ярмарка и ретро-буфет.

Галерея уличного искусства «100 квадратов»

20 мая с 14.00 до 22.00. Вход бесплатный

Гости галереи смогут насладиться музыкой от выпускников проекта музыкальной школы по диджеингу музыкального пространства «Крыша». В программе — свободная тусовка с граффити и музыкой.

Парк музеев «Галерея времени»

20 мая с 21.00 до 2.00. Вход 900 рублей, дети до четырех лет бесплатно

Гости парка смогут посетить музей ретро-автомобилей, музей СССР, музей восковых фигур, музей «Вау». В программе — научные опыты, фаер-шоу, взрыв шариков, квест. Всех посетителей бесплатно угостят глинтвейном.

Музей Железнодорожного района

20 мая с 18.00 до 00.00. Вход от 150 рублей

В музее подготовили программу «Базар-Вокзал». Гостей ждут ярмарка безделушек, хождение босиком по острым гвоздям, фехтование на рапирах, аукцион артефактов. С 20:00 до 21:00 пройдет пешеходная экскурсия по Привокзальному околотку. Завершится мероприятие криминальными историями города.

Ночь музеев на Оби в Речфлоте

20 мая с 17.30. Вход от 600 рублей

Кораблики Речфлота выйдут в рейсы со специальными программами:

- Первые рейсы в 17.30 и 19.00 — экскурсия с речными пейзажами и селфи с Бугринским мостом.

- Вторые рейсы в 21.00 и 22.30 — гиды расскажут мистические истории и легенды Оби.

- Третий рейс в 20.00 — экскурсия с гидом и живым саксофоном.

- Четвертый рейс в 23.00 — романтика на Оби. На палубе прозвучат скрипичые этюды и трогательные лавстори. Аудиоэкскурсия от Музея Новосибирска.