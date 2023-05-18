Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы, сообщила пресс-служба РПЦ.

В молитве желающие найти работу просят Бога дать дело, которое пошло бы во благо и позволило принести достойные плоды трудов.

Чин звучит так: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе объяснил утверждение новой молитвы тем, что церковь реагирует на запросы верующих людей.