Черемуха расцвела в Новосибирске намного позже обычного, цветение совпало с похолоданием.

Черемуха зацвела в районе 17-18 мая в Новосибирске Год назад она цвела 13 мая. Этот день на Руси называли Яков Теплый. Цветение черемухи 13 мая означало скорое похолодание.

Примета считается в народе одной из самых точных, потому что черемуха всегда цветет в мае, а это месяц, когда отмечается разнонаправленное движение воздушных масс. Поэтому погода очень неустойчивая, и часто похолодание совпадает с цветением черемухи.

В этом году май выдался в Новосибирской области холодным, и черемуха зацвела гораздо позже. При этом цветение совпало с прохладной погодой. В ночь на 18 мая температура воздуха опускалась до минус 1 градуса.

С 19 мая в регион придет потепление. Днем в пятницу ожидается до 17-19 градусов тепла, а в субботу — 20-22 градуса.