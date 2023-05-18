Работа по сменам негативно повлияла на женское здоровье

Работа по сменам всего за месяц нарушает биологические часы у женщин, что влияет на их фертильность (способность размножаться), к такому выводу пришли ученые из Франции.

Биологические часы (циркадные ритмы) регулируют циклы сна, бодрствования, пищеварение и размножение. Они легко нарушаются из-за неподходящего освещения, например, ночью. Несколько исследований уже доказали, что сбитые биоритмы негативно влияют на репродуктивную функцию самок.

Ученые из Института клеточных и интегративных нейронаук и Страсбургского университета подробнее разбираются с этим механизмом. В новой работе они имитировали условия длительной сменной работы в течение месяца. Самкам мышей постоянно меняли цикл свет-темнота, увеличивая продолжительность освещения на 10 часов.

У подопытных сокращалось выделение лютеинизирующего гормона в гипофизе, который помогает запустить овуляцию, что привело к снижению фертильности, сообщает о результатах работы Medical Xpress.

Исследователи собираются изучить, влияет ли сменная работа на другие процессы в организме. Потенциально это создаст новые профилактические и терапевтические методы для женщин, трудящихся посменно.