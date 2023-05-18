НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Работа по сменам негативно повлияла на женское здоровье

Источник:
Sibnet.ru
348 1

Работа по сменам всего за месяц нарушает биологические часы у женщин, что влияет на их фертильность (способность размножаться), к такому выводу пришли ученые из Франции.

Биологические часы (циркадные ритмы) регулируют циклы сна, бодрствования, пищеварение и размножение. Они легко нарушаются из-за неподходящего освещения, например, ночью. Несколько исследований уже доказали, что сбитые биоритмы негативно влияют на репродуктивную функцию самок.

Ученые из Института клеточных и интегративных нейронаук и Страсбургского университета подробнее разбираются с этим механизмом. В новой работе они имитировали условия длительной сменной работы в течение месяца. Самкам мышей постоянно меняли цикл свет-темнота, увеличивая продолжительность освещения на 10 часов.

У подопытных сокращалось выделение лютеинизирующего гормона в гипофизе, который помогает запустить овуляцию, что привело к снижению фертильности, сообщает о результатах работы Medical Xpress.

Исследователи собираются изучить, влияет ли сменная работа на другие процессы в организме. Потенциально это создаст новые профилактические и терапевтические методы для женщин, трудящихся посменно.

Еще по теме
Швейцарские физики опровергли Эйнштейна
Новые виды клещей в Сибири оказались переносчиками чумы
Следы ног вымерших людей сохранились спустя 300 тысяч лет
Ученые нашли самые притягательные ароматы мыла для комаров
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Погребняк и Кравченко поборолись за место в шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (1)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

trif94

Половина продуктов подорожало на 30%, запчасти для авто на 30-40%, медикаменты также на 30%. Я уже молчу...

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?