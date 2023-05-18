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Байден отказался извиняться за атомные бомбардировки Японии

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет с 19 по 21 мая в японском городе Хиросиме, на который 6 августа 1945 года ВВС США скинули атомную бомбу.

Отвечая на вопрос журналистов, намерен ли Байден от имени Соединенных Штатов приносить извинения за сброшенные на японские города атомные бомбы, Салливан ответил: «Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира [в Хиросиме]».

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Президент США вместе с другими лидерами «семерки» американский лидер примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях, приводит ТАСС слова Салливана. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США 6 и 9 августа 1945 года с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственный случай применения ядерного оружия в истории.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Бандеровская Украина созданная американцами и Западом в целом это прекрасный образчик самой отмороженной...

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?