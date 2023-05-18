Россия согласилась на продление зерновой сделки ради Эрдогана

Зерновая сделка продлевается на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия гарантировала безопасность, добавил он.

«Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия в очередной раз продлила зерновую сделку, чтобы поддержать Эрдогана перед вторым туром выборов президента Турции.

«Должен вам прямо сказать, что вот сегодня продление зерновой сделки действительно нужно России. Потому что свержение американцами Эрдогана в Турции нам намного дороже встанет», — написал Марков в своем телеграм-канале.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее при реализации сделки были полностью проигнорированы обязательства перед Россией. Российские суда не были допущены в зарубежные порты, не были сняты барьеры для импорта агрооборудования, к SWIFT не был переподключен «Россельхозбанка», не решен вопрос страхования судов, не был запущен аммиакопровода «Тольятти – Одесса».