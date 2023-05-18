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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России уточнило, какие элементы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot были уничтожены в ходе российской ракетной атаки на него во вторник, 16 мая.

Американские СМИ ранее сообщили, что комплекс после удара не был уничтожен полностью, а только поврежден. В Вашингтоне утверждают, что система якобы находится в рабочем состоянии, а ее радар, «являющийся одним из наиболее важных компонентов», не пострадал.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — подчеркнули в Минообороны России.

Во вторник в украинских телеграм-каналах было опубликовано видео. На фоне ночного Киева видно, как из городской застройки производится залповый пуск зенитных ракет. В конце видео на месте пуска происходит два мощных взрыва.

Как выяснилось, батарея Patriot за две минуты выпустила 32 ракеты, но не сумела поразить «Кинжал». Общую стоимость залпа эксперты оценили в 160 миллионов долларов. Одна ракета американского ЗРК стоит порядка 5 миллионов долларов. Стоимость батареи Patriot — около 400 миллионов долларов.

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