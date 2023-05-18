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Второй сезон «Локи» выйдет в октябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Локи»

«Локи» станет первым сериалом стримингового сервиса Disney+, который получит второй сезон. Премьера запланирована на 6 октября, сообщил босс студии Marvel Кевин Файги.

Сериал вернется к истории бога озорства Локи и его прыжкам по временной шкале. Этот персонаж – вариант оригинального Локи. Во время событий «Финала» Мстители, отправившись в прошлое за Камнями бесконечности, упустили Тессеракт, и хитрец с его помощью сбежал в другой временной поток.

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В конце первого сезона он узнал, что за Управлением временными изменениями стоит одна из версий персонажа Канга Завоевателя, решившего поработить все временные линии. Этот же герой появляется в «Квантомании», также сюжет связан с «Мультивселенной безумия» и фильмом «Человек-паук: Нет пути домой», все они содержат элементы мультивселенной, основа которой по-настоящему закладывается именно в «Локи».

Изначально «Локи» планировался как один сезон, но во время производства первого стало понятно, что история шире и может продолжаться. В сентябре прошлого года пиратскую версию тизера второго сезона «Локи» слили в Сеть.

В ролике Локи идет по коридору и видит себя в разных обличиях. Он говорит: «Это прозвучит странно. Меня протащили сквозь время, и я видел ужасные, жуткие вещи». Затем предупреждает: «Нужно спасти этот мир от уничтожения, ведь война уже в пути».

Во втором сезоне шоу появится оскароносная звезда «Все везде и сразу» Ке Хай Цюань. Появится там и актер, играющий Канга – Джонатан Мейджорс. Он был арестован 25 марта по обвинению в домашнем насилии и ожидает судебного заседания в июне, обвинения актер отвергает.

Другие дебюты

А 29 ноября, сообщил Файги, выйдут сразу все эпизоды «Эха». Шоу продолжит историю Майи Лопес (Алаква Кокс), глухой коренной американки-убийцы, впервые представленной в сериале «Соколиный глаз».

Уточняется, что Marvel значительно замедляет темпы выпуска своих релизов на Disney+. Первоначально на 2023 год планировалось пять дебютов. Это также сериал Сэмюэля Л. Джексона «Секретное вторжение» (премьера состоится 21 июня). 

Спин-офф «Черная пантера: Ваканда навеки» «Железное сердце» и спин-офф «ВандаВижен» «Агата: Ковен хаоса» также изначально были анонсированы для этого года. Теперь ожидается, что «Железное сердце» и «Агата» дебютируют в 2024 году, сообщает Variety.

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