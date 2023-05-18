Фильм «Хитровка. Знак четырех» выходит в прокат

Фильм режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» станет главной новинкой кинопроката. Премьера детектива состоится в четверг, 18 мая.

По сюжету, режиссер Константин Станиславский и писатель Владимир Гиляровский отправляются в Хитровку (трущобы в районе Хитровской площади Москвы), чтобы проникнуться атмосферой для новой пьесы. Путешествие превращается в расследование убийства.

Главные роли в фильме «Хитровка. Знак четырех» сыграли Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных и Евгений Стычкин.

В основе фильма, как утверждают создатели проекта, лежат реальные события. В 1902 году МХТ ставил пьесу Максима Горького «На дне», и режиссеры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский попросили писателя Владимира Гиляровского сводить труппу театра на экскурсию в ночлежку.

В фильме зрителям покажут Москву 1900-х годов с двух ракурсов. Первый — с кабаками, ночлежками и подземельями, где совершались и оставались сокрытыми самые страшные преступления. И второй, где жители светской столицы гуляют в дорогих клубах, театрах и ресторанах.