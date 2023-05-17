НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин объяснил сокращение Россией добычи газа

Источник:
ТАСС
357 2

Россия снизила добычу ресурса в связи с необходимостью поддержать мировую конъюнктуру, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что Россия в этом направлении постоянно взаимодействует с партнерами по ОПЕК+, ситуация с добычей газа остается стабильной.

Согласно опубликованному в апреле докладу Росстата добыча природного газа в России за первый квартал 2023 года упала на 14,1% в годовом выражении и составила 149 миллиардов кубометров.

По итогам 2022 года Россия сократила добычу газа на 18–20%, до 671 миллиарда кубометров. В текущем году отрасль также ожидает снижение — по прогнозам Международного энергетического агентства, объемы добычи не превысят 620 миллиардов кубометров.

Еще по теме
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
«Большая семерка» ударит санкциями по энергосектору России
Тариф на передачу электроэнергии подорожал на 6,3%
Страны ОПЕК+ пошли на добровольное снижение добычи нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (2)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
30
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
26
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
24
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве