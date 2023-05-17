Путин объяснил сокращение Россией добычи газа

Россия снизила добычу ресурса в связи с необходимостью поддержать мировую конъюнктуру, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что Россия в этом направлении постоянно взаимодействует с партнерами по ОПЕК+, ситуация с добычей газа остается стабильной.

Согласно опубликованному в апреле докладу Росстата добыча природного газа в России за первый квартал 2023 года упала на 14,1% в годовом выражении и составила 149 миллиардов кубометров.

По итогам 2022 года Россия сократила добычу газа на 18–20%, до 671 миллиарда кубометров. В текущем году отрасль также ожидает снижение — по прогнозам Международного энергетического агентства, объемы добычи не превысят 620 миллиардов кубометров.