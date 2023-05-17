Подсчитан реальный рост зарплат россиян

Зарплаты россиян в реальном выражении за год выросли на 3%, а в номинальном — на 13%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По данным Росстата, среднедушевые номинальные денежные доходы в 2022 году увеличились на 12,4% — до 45 272 рублей. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1%.

Путин в начале апреля заявил, что реальная заработная плата в среднем по России в этом году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные располагаемые доходы — на 2-3%.

Глава государства в ходе совещания также спросил о последних данных по инфляции. Мишустин ответил, что на сегодня она составляет 2,3% в годовом выражении.