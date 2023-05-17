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Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Источник:
РИА Новости
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Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Это позволит начать рассылку электронных повесток.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля. Реестр формируется в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.

Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.

После запуска реестра повестки станут направлять в письменной и дублировать в электронной форме. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

Также вводятся обеспечительные меры для уклонистов: ограничение права на управление транспортным средством, на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП, а также запрет на выезд из страны до явки в военкомат.

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