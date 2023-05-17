НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Google удалит старые аккаунты пользователей

Источник:
Sibnet.ru
298 0

Компания Google обновила политику в отношении старых учетных записей, которые не использовались на протяжении двух лет и более. С конца 2023 года такие аккаунты начнут удалять, сообщается в официальном блоге компании.

Такое решение приняли в целях безопасности и предотвращения взлома, отмечается в сообщении. Нерезко злоумышленники получали доступ к таким аккаунтам, используя их в собственных целях.

Помимо электронной почты Gmail, под удаление могут попасть события Google Calendar, облачные файлы на сервисах Drive и Docs, резервные копии Google Photos. При этом пока Google не планирует удалять аккаунты и видео на YouTube.

Удаление старых учетных записей пройдет поэтапно с декабря 2023 года. Первыми уничтожат аккаунты, которые после создания никогда не использовались. Только после начнется удаление остальных аккаунтов.

Перед удалением учетной записи пользователи получат несколько уведомлений. Обновленная политика коснется только бесплатных личных аккаунтов и не затрагивает корпоративные или образовательные учетные записи.

Как избежать удаления аккаунта Google

Чтобы сохранить учетную запись в сервисах Google, компания рекомендует входить в нее как минимум раз в два года и выполнять базовые действия. Подписка, оформленная на аккаунт Google, также автоматически делает его активным.

Так, активным аккаунт считается, если пользователь читает или отправляет электронную почту, использует Google Drive, просматривает видео на YouTube, загружает приложение в магазине Google Play, использует аккаунт Google для входа в стороннее приложение или сервис.

Еще по теме
Рекомендации YouTube уличили в предложении контента с оружием детям
Хакеры начали рассылку зараженных повесток на военные сборы
Остался день: последний шанс выиграть роутер RT-X
СПЧ предложил приравнять Telegram‑каналы к СМИ
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
4465
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
4707
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
8639
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
8505
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
7212
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
8563
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
10627
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
7407
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8038
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
8201
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Видать снаряды британские рванули нечаянно. Не любят британцы украинцев, не любят почему то. "До последнего...

mosquito__2010

Значит всё хорошо, зря украинцы запаниковали, странные какие то честное слово, британцы же сказали. Главное...

mosquito__2010

Тебя мама в детстве квадратной головой не называла ? Ну мол "я тебя мой мальчик и таким люблю" всё такое...

pepelmetal

Им же сказали что это безопасно) это ведь демократическая радиация