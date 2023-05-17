Google удалит старые аккаунты пользователей

Компания Google обновила политику в отношении старых учетных записей, которые не использовались на протяжении двух лет и более. С конца 2023 года такие аккаунты начнут удалять, сообщается в официальном блоге компании.

Такое решение приняли в целях безопасности и предотвращения взлома, отмечается в сообщении. Нерезко злоумышленники получали доступ к таким аккаунтам, используя их в собственных целях.

Помимо электронной почты Gmail, под удаление могут попасть события Google Calendar, облачные файлы на сервисах Drive и Docs, резервные копии Google Photos. При этом пока Google не планирует удалять аккаунты и видео на YouTube.

Удаление старых учетных записей пройдет поэтапно с декабря 2023 года. Первыми уничтожат аккаунты, которые после создания никогда не использовались. Только после начнется удаление остальных аккаунтов.



Перед удалением учетной записи пользователи получат несколько уведомлений. Обновленная политика коснется только бесплатных личных аккаунтов и не затрагивает корпоративные или образовательные учетные записи.

Как избежать удаления аккаунта Google

Чтобы сохранить учетную запись в сервисах Google, компания рекомендует входить в нее как минимум раз в два года и выполнять базовые действия. Подписка, оформленная на аккаунт Google, также автоматически делает его активным.

Так, активным аккаунт считается, если пользователь читает или отправляет электронную почту, использует Google Drive, просматривает видео на YouTube, загружает приложение в магазине Google Play, использует аккаунт Google для входа в стороннее приложение или сервис.