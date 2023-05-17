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Маск помечтал о нормальном человеке на посту президента США

Источник:
«Газета.ру»
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Американский миллиардер Илон Маск
Американский миллиардер Илон Маск
Фото: TED Conference / Attribution-NonCommercial License

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, кого бы мечтал на посту президента Соединенных Штатов

«Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — приводит «Газета.ру» слова Маска, сказанные им в интервью CNBC.

Он ответил на вопрос, жалеет ли, что в 2020 году поддержал Джо Байдена как кандидата на пост главы Белого дома.

«Президент — это фактически главный исполнительный директор страны. Очень важно, хороший ли это директор», — сказал Маск. При этом он добавил, что не считает, что выборы 2020 года были «украдены».

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Политика #Мир
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