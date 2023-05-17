Маск помечтал о нормальном человеке на посту президента США

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, кого бы мечтал на посту президента Соединенных Штатов

«Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — приводит «Газета.ру» слова Маска, сказанные им в интервью CNBC.

Он ответил на вопрос, жалеет ли, что в 2020 году поддержал Джо Байдена как кандидата на пост главы Белого дома.

«Президент — это фактически главный исполнительный директор страны. Очень важно, хороший ли это директор», — сказал Маск. При этом он добавил, что не считает, что выборы 2020 года были «украдены».