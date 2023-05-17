Объявлен первый участник шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Бывший футболист Павел Мамаев стал первым участником шоу «Выжить в Дубае», которое выйдет на ТНТ, сообщила директор канала Тина Конделаки.

Новый проект «Выжить в Дубае» на ТНТ будут вести Павел Воля и Лейсян Утяшева. В шоу примут участие две команды: знаменитости и обычные люди. Участники будут бороться за 10 миллионов рублей.

По сюжету участники будут с помощью испытаний решать, что будет жить в шикарном отеле, а кому придется выживать в пустыне без каких-либо удобств.

Дата премьеры пока не сообщается. ТНТ в анонсах сообщает, что «Выжить в Дубае» выйдет уже совсем скоро.