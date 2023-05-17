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Баста и FEDUK выступят на VK Fest в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Баста
Фото: Gazgolder / CC BY-SA 4.0

Фестиваль VK Fest состоится в день города Новосибирска 24 июня в новом парке «Арена», на мероприятии выступят Баста, FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE и другие артисты.

VK Fest объявил финальный список артистов, которые выступят в Новосибирске. В парке «Арена» хиты и новинки исполнят Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE и GSPD, Джарахов, Filatov & Karas.

В Новосибирске гостей фестиваля будет ждать развлекательная зона, где каждый сможет подобрать себе активность: например, побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первым увидеть технологические новинки. Также для всех желающих будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу.

Вход на мероприятие платный, стоимость билета начинается от 1,3 тысячи рублей.

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