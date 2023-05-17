Клипов в России стало меньше из‑за снижения дохода артистов

Российские музыканты стали реже выпускать клипы, потому что это финансово не оправдано, считают эксперты.

Сейчас для артистов настали не самые благоприятные времена, считает режиссер Оксана Рассказова. Сначала из-за пандемии музыкантом пришлось отказаться от концертов, что привело к большим финансовым потерям. Затем СВО внесла коррективы в доход артистов.

«Немаловажным фактором изменения структуры нашего рынка стали ограничения в средствах распространения видеоконтента. Социальные сети, дававшие раньше старт для увеличения просмотров клипов, сейчас сильно ограничены, и количество просмотров имеет тенденцию уменьшаться», — озвучила Рассказова «Известиям» еще одну причину отказа от большого числа клипов.

Стоимость за один клип определить сложно. Цена зависит от многих факторов: количество съемочных дней, использование компьютерной графики, локации и многое другое. В среднем цена варьируется от 30 до 100 и более тысяч долларов.