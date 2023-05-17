НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Клипов в России стало меньше из‑за снижения дохода артистов

Источник:
"Известия"
208 0
Фото: Ralf Roletschek (talk) / GFDL 1.2

Российские музыканты стали реже выпускать клипы, потому что это финансово не оправдано, считают эксперты.

Сейчас для артистов настали не самые благоприятные времена, считает режиссер Оксана Рассказова. Сначала из-за пандемии музыкантом пришлось отказаться от концертов, что привело к большим финансовым потерям. Затем СВО внесла коррективы в доход артистов.

«Немаловажным фактором изменения структуры нашего рынка стали ограничения в средствах распространения видеоконтента. Социальные сети, дававшие раньше старт для увеличения просмотров клипов, сейчас сильно ограничены, и количество просмотров имеет тенденцию уменьшаться», — озвучила Рассказова «Известиям» еще одну причину отказа от большого числа клипов.

Стоимость за один клип определить сложно. Цена зависит от многих факторов: количество съемочных дней, использование компьютерной графики, локации и многое другое. В среднем цена варьируется от 30 до 100 и более тысяч долларов.

Еще по теме
Баста и FEDUK выступят на VK Fest в Новосибирске
Шансы на популярность у начинающих музыкантов повысились
Иски к Минюсту от иноагентов стали массовыми
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Самое обсуждаемое
39
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
32
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
26
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
24
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве