НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный водитель врезался в пассажирский автобус в Омске

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © УГИБДД УМВД России по Омской области

Пьяный водитель на Toyota в среду врезался в пассажирский автобус в Омске, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

Авария произошла в 08.30 в среду на улице Воровского в Омске. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «ДК «Лобкова» – СНТ «Фадино».

В момент ДТП в салоне находились 40 пассажиров. После аварии в больницу доставили двух пассажиров автобуса и одного из Toyota.

У водителя Toyota нашли признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены во время проверки.

Еще по теме
Экс-футболист Каракин разбился во время уличной гонки
Занос на трассе унес жизни пяти человек в Красноярском крае
Два парня и девушка погибли в ДТП в Новосибирской области
«ГАЗель» взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #ДТП #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
Маск помечтал о нормальном человеке на посту президента США
Омбудсмен попросила список не подлежащих мобилизации
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
32
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
26
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
24
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве