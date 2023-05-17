Пьяный водитель врезался в пассажирский автобус в Омске

Пьяный водитель на Toyota в среду врезался в пассажирский автобус в Омске, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

Авария произошла в 08.30 в среду на улице Воровского в Омске. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «ДК «Лобкова» – СНТ «Фадино».

В момент ДТП в салоне находились 40 пассажиров. После аварии в больницу доставили двух пассажиров автобуса и одного из Toyota.

У водителя Toyota нашли признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены во время проверки.