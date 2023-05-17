Актеров русской адаптации «Постучись в мою дверь» засекретили

Создатели русской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» держат в строгом секрете имена исполнителей главных ролей, сообщила пресс-служба ТНТ.

Русскую версию турецкой мелодрамы снимут для ТНТ компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Съемки проекта стартовали в Москве 16 мая.

В русском сериале сохранят историю турецкого проекта о флористке и бизнесмене, которые по договоренности изображают пару. Также русские авторы обещают развить сюжетные ветки оригинала с Эдой и Серканом, которые вызывали вопросы у зрителей.

Пока неизвестно, кто сыграет героев Эду и Серкана Болата. В Сети ходили слухи, что главная мужская роль может достаться Егору Криду или Константину Крюкову.

«Мы уверены, переосмысливая проект через призму российской идентичности, наша версия установит еще более прочную связь со зрителями», — сказала о будущем проекте директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.