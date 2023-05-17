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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»

Источник:
РИА Новости
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Министр обороны Сергей Шойгу
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия не запускала столько ракет «Кинжал», сколько, по заявлению Киева, сбила украинская противовоздушная оборона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Воздушное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее сообщило об уничтожении шести гиперзвуковых ракетах «Кинжал», выпущенных российскими силами.

«Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал Шойгу РИА Новости.

Минобороны России во вторник, 16 мая заявило, что ракетой «Кинжал» в Киеве был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве. Украине было поставлено два таких комплекса: один из США, второй — из Нидерландов.

CNN со ссылкой на источники в американской администрации подтвердил сообщение о поражении Patriot в Киеве.

Тема: Военная операция на Украине
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