ТНТ начал сотрудничать с КВН

Новое юмористическое шоу для канала ТНТ создадут совместно с телевизионным творческим объединением «АМиК» (организаторами игр КВН), сообщила пресс-служба телеканала.

Подробности нового проекта держатся в секрете. Известно, что в нем будут соревноваться юмористические команды из разных городов России за призовой фонд в 10 миллионов рублей. Помогать участникам будут звездные наставники, а вести шоу будет новое лицо для ТНТ.

«КВН – уникальная школа талантов, а ТНТ – лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код. Приглашаем зрителей зарядиться духом соперничества и стать свидетелем новой эпохи комедийных соревнований», — цитирует канал директора ТНТ Тину Канделаки.

Гендиректор ТТО «АМиК» Александр Масляков в свою очередь выразил надежду, что совместный проект КВН и ТНТ привлечет много зрителей и станет успешным.