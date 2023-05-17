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ТНТ начал сотрудничать с КВН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Новое юмористическое шоу для канала ТНТ создадут совместно с телевизионным творческим объединением «АМиК» (организаторами игр КВН), сообщила пресс-служба телеканала.

Подробности нового проекта держатся в секрете. Известно, что в нем будут соревноваться юмористические команды из разных городов России за призовой фонд в 10 миллионов рублей. Помогать участникам будут звездные наставники, а вести шоу будет новое лицо для ТНТ.

«КВН – уникальная школа талантов, а ТНТ – лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код. Приглашаем зрителей зарядиться духом соперничества и стать свидетелем новой эпохи комедийных соревнований», — цитирует канал директора ТНТ Тину Канделаки.

Гендиректор ТТО «АМиК» Александр Масляков в свою очередь выразил надежду, что совместный проект КВН и ТНТ привлечет много зрителей и станет успешным.

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