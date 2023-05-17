Дума позволила регионам усыплять бродячих собак

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, по которому регионы получили право самостоятельно определять, что делать с бездомными животными — например, усыплять.

Сейчас в России на федеральном уровне запрещено отстреливать бродячих собак, по закону к ним применяется программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. В приютах остаются только агрессивные животные, а остальные возвращаются в то же место обитания, где были отловлены.

Теперь регионы получат право самостоятельно определять мероприятия по обращению с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Одна из мер — усыпление бродячих собак. Соавтор инициативы, депутат-единоросс Николай Будуев объяснял, что это необходимо, так как их нападения на прохожих учащаются.

Документ раскритиковали глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и сенатор Андрей Клишас. Первый назвал законопроект «живодерским». «Не все животные агрессивные. Приезжают, расстреливают, травят. Собаки на глазах жителей, детей в муках погибают в этих дворах. Это точно требует какой-то реакции», — говорил второй.