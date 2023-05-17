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Психолог дала упражнения для прокачки мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Использование гаджетов не дает мозгу развиваться и тренироваться, чтобы избежать проблем с памятью, надо прокачивать ум с помощью упражнений.

«Наш мир до безобразия упрощен, автоматизирован и стандартен. Везде умные вещи, которые облегчают нам жизнь, но это и усложняет ее. Номера телефонов вбиты в мобильники, там же автоматические напоминалки. Но когда все под рукой, то развитие стопорится», — сообщила психолог, эксперт по нейробике (гимнастика для мозга) клуба «Чайная пара» Ирина Вайнер.

Психолог отметила, что мозг надо прокачивать, как и мышцы тела, а для этого делать специальные упражнения. Одно из них — чтение вслух снизу-вверх справа налево. Для этого потребуется просто перевернуть текст вверх ногами и начать так читать.

«Ежедневное чтение всего лишь одной страницы любой книги таким необычным образом поможет активировать межполушарные связи и улучшить такие когнитивные функции, как внимание, мышление, восприятие», — отметила эксперт.

Также можно одновременно двумя руками рисовать в тетради или писать свое имя, а затем и более сложное задание: одной рукой писать числа в возрастающей последовательности от 1 до 30, например, а другой рукой — в убывающей, от 30 до 1. Это позволит улучшить нейронные связи.

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Наука #Психо #Здоровье
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