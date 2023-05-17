Предсказание Жириновского о будущем России нашли в его архивах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал прогноз бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

«Перебирая архивы, нашел очень важные бумаги, которыми хочу поделиться. Записки с мыслями – или, как теперь говорят, пророчествами — Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Чернышов в своем телеграм-канале.

В записях первого лидера ЛДПР говорится об объединении русского и славянского мира. «В 2025 — объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040», — сказано в записке

По словам Чернышова, сейчас даже у скептиков не осталось сомнений в пророческом даре Жириновского. В архивах Жириновского найдены еще пророчества, , которые в дальнейшем тоже будут обнародованы, добавил вице-спикер Госдумы.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после госпитализации с симптомами коронавируса.