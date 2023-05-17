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СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского

Источник:
Sibnet.ru
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского в Ватикане
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского в Ватикане
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес Папе Римскому Франциску подарок, оскорбляющий христианскую веру, заявил итальянский исторический писатель, бывший сенатор Раньеро Ла Валле.

Зеленский подарил Франциску икону Богоматери на которой Христос-младенец закрашен черным пятном.

«Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви <...>, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», — приводит газета Il Fatto Quotidiano слова Ла Валле.

Итальянские СМИ также обратили внимание на противоречие подарков понтифика и президента Украины. Франциск подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир. Украинский лидер же преподнес образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине с цветами украинского флага.

Папа Римский предложил Зеленскому свое посредничество в достижении мира. Президент Украины заявил, что не нуждается в посредниках и призвал поддержать свой план. Понтифик этого не сделал.

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Политика #Мир
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