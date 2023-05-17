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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

CNN подтвердил поражение ЗРК Patriot в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы поразили размещенный в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил со ссылкой на источники в американской администрации телеканал CNN.

Источники утверждают, что Patriot якобы не уничтожен полностью, а только поврежден. Специалисты должны оценить , возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение в США, говорится в материале CNN.

Во вторник, 16 мая в украинских телеграм-каналах было опубликовано видео. На фоне ночного Киева видно, как из городской застройки производится залповый пуск зенитных ракет. В конце видео на месте пуска происходит два мощных взрыва.

Впоследствии Министерство обороны России сообщило, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Тема: Военная операция на Украине
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве
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