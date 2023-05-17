Луна закроет собой Юпитер

Юпитер 17 мая ненадолго скроется за Луной и станет невидимым для наблюдателей с Земли, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Явление можно будет наблюдать в северных широтах с 17.00 по московскому времени. Чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия для наблюдения, отмечается в сообщении.

Астрономы подчеркивают, что покрытия планет Луной — очень эффектное зрелище, сначала серпик земного спутника приблизится к Юпитеру, затем закроет его. Примерно через 20 минут Юпитер вновь появится — уже из-за темной стороны Луны.

Дневные наблюдения с использованием оптических приборов необходимо вести максимально осторожно — если случайно посмотреть на Солнце, можно получить ожоги глаз. Лучше всего воспользоваться обычным биноклем — тогда Юпитер будет хорошо различим на небе.