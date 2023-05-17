НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Луна закроет собой Юпитер

Источник:
Sibnet.ru
255 0

Юпитер 17 мая ненадолго скроется за Луной и станет невидимым для наблюдателей с Земли, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Явление можно будет наблюдать в северных широтах с 17.00 по московскому времени. Чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия для наблюдения, отмечается в сообщении.

Астрономы подчеркивают, что покрытия планет Луной — очень эффектное зрелище, сначала серпик земного спутника приблизится к Юпитеру, затем закроет его. Примерно через 20 минут Юпитер вновь появится — уже из-за темной стороны Луны.

Дневные наблюдения с использованием оптических приборов необходимо вести максимально осторожно — если случайно посмотреть на Солнце, можно получить ожоги глаз. Лучше всего воспользоваться обычным биноклем — тогда Юпитер будет хорошо различим на небе.

Тема: Человек и космос
Впервые сфотографирована «стреляющая» материей черная дыра
Астрономы получили повторяющиеся сигналы из глубокого космоса
Зафиксировано экстремальное сближение астероида с Землей. ФОТО
Мощный метеорный поток накроет Землю
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Предсказание Жириновского о будущем России нашли в его архивах
CNN подтвердил поражение ЗРК Patriot в Киеве
Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Видать снаряды британские рванули нечаянно. Не любят британцы украинцев, не любят почему то. "До последнего...

mosquito__2010

Значит всё хорошо, зря украинцы запаниковали, странные какие то честное слово, британцы же сказали. Главное...

mosquito__2010

Тебя мама в детстве квадратной головой не называла ? Ну мол "я тебя мой мальчик и таким люблю" всё такое...

mosquito__2010

Демонстративно выпить местной чистейшей воды из стакана, успокоить население, а то панику развели.