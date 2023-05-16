Швейцарские физики опровергли Эйнштейна

Швейцарские физики экспериментально подтвердили существования эффекта квантовой запутанности, реальность которого ставил под сомнение знаменитый Альберт Эйнштейн.

Согласно данному эффекту, если ученые измеряют направление спина одного из пары запутанных фотонов, то информация о спине второго становится известна мгновенно, где бы этот второй фотон из пары не находился.

Эйнштейн считал, что квантово запутанные частицы не могут мгновенно влиять друг на друга на условно бесконечных расстояниях — ведь в этом случае они должны передавать информацию быстрее скорости света.

Для доказательства теории ученые построили 30 метров вакуумной трубы с криогенным охлаждением, чтобы фотон как можно дольше летел от одной запутанной частицы к другой и не успел вмешаться в измерения.

В этой трубе микроволновый фотон пролетает с одного конца в другой за 110 наносекунд. При этом измерения длились на несколько наносекунд быстрее. Никакая информация по классическим законам за это время не могла передаться, однако при этом наблюдался эффект квантовой запутанности частиц.

Исследователи отмечают, что в перспективе открытие подтверждает возможность создания на основе сверхпроводящих макросистем мощных квантовых компьютеров, вычислительные способности которых будут на порядок выше существующих машин.