Цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 во вторник подорожал на 1,72% — до 60 608 рублей за тонну. Таким образом, цена марки популярного горючего превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей, зафиксированный 27 сентября 2021 года.

Одновременно стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91% — до 52 282 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,45%, его стоимость составила 50 533 рубля за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы — на 8,47%, до 28 868 рублей.

По итогам торгов во вторник подешевел только мазут — на 0,67%, до 13 690 рублей. Цена авиационного керосина осталась прежней — 64 720 рублей.