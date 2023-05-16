НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
302 1

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 во вторник подорожал на 1,72% — до 60 608 рублей за тонну. Таким образом, цена марки популярного горючего превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей, зафиксированный 27 сентября 2021 года.

Одновременно стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91% — до 52 282 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,45%, его стоимость составила 50 533 рубля за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы — на 8,47%, до 28 868 рублей.

По итогам торгов во вторник подешевел только мазут — на 0,67%, до 13 690 рублей. Цена авиационного керосина осталась прежней — 64 720 рублей.

Еще по теме
Как заменить порванную купюру
Глава Минфина США заявила о наступлении дефолта 1 июня
Сбер запустил универсальные платежи по QR-коду
Минфин предостерег россиян от валютных игр
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (1)
Картина дня
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве
Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
22
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
19
Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow
18
Американский экономист нашел самый простой способ понять Россию