Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве

Российские силы нанесли удар по украинским силам противовоздушной обороны в Киеве, говорится в сообщении Минобороны России.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказано в сообщении.

Ранее в украинских телеграм-каналах было опубликовано видео. На фоне ночного Киева видно, как из городской застройки производится залповый пуск зенитных ракет. В конце видео (2.12, 2.20 хронометража) на месте пуска происходит два мощных взрыва.

Украинские наблюдатели выразили мнение, что в результате взрывов был уничтожен комплекс Patriot американского производства. Минобороны России подтвердило эту догадку.

В мае Пентагон заявил, что Украине удалось сбить «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса Patriot.