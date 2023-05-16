НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
553 13

Российские силы нанесли удар по украинским силам противовоздушной обороны в Киеве, говорится в сообщении Минобороны России.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказано в сообщении.

Ранее в украинских телеграм-каналах было опубликовано видео. На фоне ночного Киева видно, как из городской застройки производится залповый пуск зенитных ракет. В конце видео (2.12, 2.20 хронометража) на месте пуска происходит два мощных взрыва.

Украинские наблюдатели выразили мнение, что в результате взрывов был уничтожен комплекс Patriot американского производства. Минобороны России подтвердило эту догадку.

В мае Пентагон заявил, что Украине удалось сбить «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса Patriot.

Тема: Военная операция на Украине
Storm Shadow: чем опасны самые дальнобойные ракеты ВСУ
США перебросили в ФРГ 31 танк Abrams для украинских военных
Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ танками AMX‑10RC
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (13)
Картина дня
Российский «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве
Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
ЦРУ стало открыто вербовать россиян в интернете
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
22
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
19
Песков заявил о достижении части целей СВО
18
Американский экономист нашел самый простой способ понять Россию