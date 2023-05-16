Дальнобойщица из Австралии родила, не зная о беременности

Очередная женщина внезапно для себя родила ребенка — дальнобойщица из Австралии не догадывалась о беременности, а вздутие живота не навело даже врача на мысль, что она находится в положении.

Эшли Уилсон из австралийского города Перт стала героиней новостей. Она вызвала «скорую», жалуясь на сильные боли в животе, и очень удивилась, когда ей сообщили, что через несколько минут она станет мамой.

Женщина в интервью Daily Mail рассказала, что обращалась к врачу с жалобами на вздутие живота, а он посоветовал ей пить больше воды и есть арахис. Также она призналась, что несколько месяцев была «в режиме вечеринки», то есть делала вещи, которые не рекомендуют беременным.

Фото: © кадр из шоу Sunrise телеканала Seven Network

Уилсон водит грузовики и совсем недавно собиралась в путь между штатами, а теперь собирается показать дочери весь мир. По ее словам, рождение ребенка — одно из лучших событий в жизни.

Новости о том, что не знавшие о беременности женщины рожают, — не редкость. В США 34-летняя жительница думала, что у нее запор и родила здорового сына прямо в унитаз. Там же 18-летняя девушка приняла начавшиеся роды за камни в почках. По ее словам, она делала тест на беременность, который показал отрицательный результат, и нисколько не прибавила в весе.