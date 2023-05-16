Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе

Госдума единогласно приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Проект закона о денонсации договора был внесен президентом Владимиром Путиным 10 мая.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметили, что денонсация ДОВСЕ — это «сигнал Западу, что больше ни Соединенные Штаты, ни натовские страны не являются договороспособными партнерами, чью позицию мы учитываем».

В 2007 году Россия приостановила участие в договоре и связанных с ним международных документах. ДОВСЕ устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Согласно последней редакции ДОВСЕ, квота для России составляла 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 арт-систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. Данные лимиты превышали реально имеющееся количество боевой техники.

Документ подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа. Его ратифицировали только четыре страны — Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия.