Сериал «Балет» эксклюзивно вышел в Wink

Эксклюзивная премьера сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли состоялась в видеосервисе Wink в четверг, 18 мая.

По сюжету сериала «Балет», балерина с мировым именем Рута Майерс спустя 40 лет возвращается в Россию. Она хочет поставить в современный спектакль на сцене главного театра страны.

Работать с Рутой Майерс мечтает любой. Но бывшей балерине, а теперь хореографу помимо работы над спектаклем придется столкнуться с прошлым. Героиня встретится с друзьями молодости, который теперь стали ключевыми людьми в русском балете.

Кроме Аллы Сигаловой в сериале «Балет» снялись Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков, Федор Бондарчук, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Евгения Добровольская и другие.

Сериал «Балет» можно посмотреть только в видеосервисе Wink с 18 мая.