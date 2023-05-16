Героя умершего Пола Уокера показали в трейлере «Форсажа 10»

Создатели «Форсажа 10» показали в финальном трейлере Брайна О’Коннера, которого до смерти играл актер Пол Уокер. Также в ролике показали всех персонажей фильма, в том числе сумасшедшего злодея Данте в исполнении Джейсона Момоа.

В финальный трейлер «Форсажа 10» вошли экшен-сцены и главные дуэты сюжета. Например, в 10-й части точно будут выяснять отношения Сайфер и Летти. В видео их эпичной драке уделено более 30 секунд, что значительно для трейлера.

Также зрителям перед премьерой фильма показали много кадров из предыдущих частей форсажа, где фигурирует герой Пола Уокера.

То, что Брайну О’Коннеру уделили так много внимания, можно трактовать по-разному.

Один из вариантов: создатели франшизы хотят напомнить зрителям всю историю, поскольку главный антагонист Данте — сын наркоборона, которого Доминик Торетто и Брайн О’Коннер уничтожили в пятой части.

Второй вариант: создатели «Форсажа» все-таки готовят сюрприз и в финале франшизы полноценно вернут О’Коннера в сюжет. О такой возможности Вин Дизель заявлял не раз. Тем более по сюжету герой не погибал.

«Форсаж 10» станет первой частью финальной главы франшизы. По словам создателей проекта, 11-й фильм полностью завершит историю семьи Доминика Торетто.

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая. В России официального релиза не будет.