США раскрыли информацию о своих запасах ядерного оружия

Соединенные Штаты по состоянию на 1 марта располагали 1 419 развернутыми ядерными боезарядами, такие данные приводит пресс-служба Госдепартамента США.

На вооружении США находится 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ)

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Всего развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в США насчитывается 800, приводит ТАСС данные Госдепа.

В ведомстве заверили, что сведения опубликованы «в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере».

Вашингтон призвал Москву вернуться к выполнению Договора об ограничении наступательных вооружений (ДСНВ) и «поддержанию стабильности, прозрачности и верификации».

В феврале президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения.