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Apple обвинили в намеренном «устаревании» устройств

Источник:
Sibnet.ru
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Французская организация Halte l’Obsolescence Program (HOP) начала расследование в отношении компании Apple, которую обвиняют в преднамеренном «устаревании» своих устройств.

Нынешняя программа ремонта Apple функционирует таким образом, что ограничивает возможности починки устройств бренда. Это, в свою очередь, по их мнению, стимулирует пользователей приобретать новые устройства вместо ремонта старых, сообщает Apple Insider со ссылкой на заявление HOP. 

В соответствии с политикой Apple, при обращении в техническую службу пользователь должен указать серийный номер своего устройства, чтобы впоследствии использовать только сертифицированные запчасти, соответствующие конкретной модели гаджета.

HOP утверждает, что использование сертифицированных запчастей позволяет Apple ограничить закупку деталей только у авторизованных поставщиков таких комплектующих. Дополнительно это создает ограничения для устройств, использующих несертифицированные детали. 

В результате некоторые iPhone и другие гаджеты не могут быть отремонтированы даже из-за незначительных неисправностей. Это приводит к признанию их «устаревшими» и вынуждает пользователей приобретать более современные.

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Halte l’Obsolescence Program (HOP) — французская ассоциация, занимающаяся проблемой планового устаревания товаров. Она борется с практиками, стимулирующими потребителей к постоянной замене и покупке новых товаров вместо их ремонта.

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