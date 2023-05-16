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Защищенные чаты появились в Whatsapp

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики WhatsApp представили новую функцию "Закрытие чата". Она добавляет дополнительный уровень защиты для личных переписок пользователей. 

«Закрытие чата» позволяет пользователю добавлять отдельные чаты в специальную защищенную папку, а она не будет отображаться в верхней части списка переписок. Доступ к ней  можно получить только после ввода пароля или считывания биометрических данных владельца. Других способов открытия не предусмотрено.

Разработчики модернизировали уведомления из чатов, добавленных в эту папку. Теперь они не раскрывают информацию об отправителе и содержимое сообщения. Пользователь просто получает уведомление о наличии "1 нового сообщения" без дополнительных деталей.

Нововведение будет полезно для пользователей, часто предоставляющих доступ к разблокированному смартфону. Благодаря "Закрытию чата" третьи лица не смогут просто открыть мессенджер и просмотреть конфиденциальные переписки.

Разработчики обещают существенные улучшения функции "Закрытие чата" в ближайшем будущем, что позволит пользователям еще больше защитить частную информацию и обеспечить конфиденциальность своих переписок.

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