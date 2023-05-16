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Как заменить порванную купюру

Источник:
Sibnet.ru
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Порванную рублевую купюру не примут в магазине или автобусе. Но она не теряет своей платежеспособности и ее можно заменить в банке.

«Согласно указанию Банка России, рваные денежные знаки не теряют платежеспособность. При незначительных дефектах их можно обменять в ближайшем отделении банка. Не забудьте взять с собой паспорт», — посоветовали в Совкомбанке.

Кассир проверит подлинность купюры и выдаст взамен деньги того же номинала. Если подлинность денег вызывает сомнения, их отправят на дополнительную экспертизу в Банк России.

Главное, чтобы купюра уцелела более чем на 55%. При этом она может быть разорвана пополам. Если сохранилась менее половины денежного знака, обменять ее не получится: такое правило установлено для защиты от мошенников.

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pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

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BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???