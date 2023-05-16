Samsung создаст аналог ChatGPT

Samsung создаст собственный аналог чат-бота ChatGPT чтобы защитить корпоративные сети от утечки данных.

Источники в корпорации рассказали The Korea Economic Daily, что в Samsung обеспокоены тем, что некоторые конфиденциальные корпоративные данные стали доступны общественности из-за использования сотрудниками ChatGPT. Им уже запретили использовать чат-боты на рабочем месте, но решили выдать альтернативу.

Компания присоединилась к крупнейшей корейской поисковой системе Naver для создания генеративной платформы искусственного интеллекта, соблюдающей требования конфиденциальности. Программа будет использоваться сотрудниками Samsung Device Solutions (DS), занимающимися разработкой полупроводникового оборудования.

По данным источников, новая система будет запущена в октябре 2023 года и будет работать на корейском языке. Однако компании планируют вывести продукт на глобальный рынок, что говорит о расширении списка локализаций и области применения.

Как пользоваться ChatGPT в России

ChatGPT — это генеративная языковая модель искусственного интеллекта). Она используется для генерации текста, ответов на вопросы, создания диалоговых систем и других приложений на естественном языке. Нейросеть обучается на огромном количестве текстов и способна генерировать качественный и связный текст с минимальным вмешательством человека.