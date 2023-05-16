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Частота нажатий на клавиатуру оказалась признаком расстройства

Источник:
Sibnet.ru
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Частота нажатий на клавиши мыши и клавиатуры оказалась не менее достоверным признаком стресса, чем частота сердечных сокращений, к такому выводы пришли исследователи из Швейцарской высшей технической школы.

Исследователи провели эксперимент с помощью добровольцев и систем машинного обучения. Фиксировалась корреляция работы с мышью и клавиатурой с частотой сердечных сокращений, рассказали ученые The Brussels Times.

Участников разделили на две группы: в одной люди работали без помех, в другой — их постоянно отвлекали. Выяснилось, что во второй группе резче и менее точно работали мышью, совершая ею размашистые движения, делали больше ошибок в наборе текста и писали урывками, с паузами.

Результаты эксперимента уложились в теорию нейромоторного шума. Согласно ей, повышенный уровень стресса негативно влияет на моторные функции.

На основе эксперимента швейцарские ученые создали модель определения стресса, которая поможет скорректировать условия работы и предотвратить развитие хронического стресса.

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