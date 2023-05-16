ЦРУ стало открыто вербовать россиян в интернете

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стало открыто призывать россиян к сотрудничеству в специальном созданном для этого телеграм-канале.

Сотрудники американской разведки честно признались, что хотели бы от россиян получать «информацию, в которой нуждаются США», сообщает телеканал CNN.

В телеграм-канале ЦРУ разместило пропагандистское видео на русском языке. В комментарии к ролику говорится, что американских разведчиков интересует информация об «экономике и высшем руководстве» России.

Ранее газета Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники ЦРУ публикуют в соцсетях инструкции на русском языке с призывом связаться с американскими спецслужбами и передать им секретную информацию о России.