НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЦРУ стало открыто вербовать россиян в интернете

Источник:
Sibnet.ru
543 7

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стало открыто призывать россиян к сотрудничеству в специальном созданном для этого телеграм-канале.

Сотрудники американской разведки честно признались, что хотели бы от россиян получать «информацию, в которой нуждаются США», сообщает телеканал CNN.

В телеграм-канале ЦРУ разместило пропагандистское видео на русском языке. В комментарии к ролику говорится, что американских разведчиков интересует информация об «экономике и высшем руководстве» России.

Ранее газета Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники ЦРУ публикуют в соцсетях инструкции на русском языке с призывом связаться с американскими спецслужбами и передать им секретную информацию о России.

Еще по теме
Кадыров создаст свою ЧВК по примеру «Вагнера»
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
Силовики накрыли Новосибирск «паутиной» видеонаблюдения
Спецотдел полиции с беспилотниками создали в Красноярске
смотреть все
Оборона #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (7)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

Дорого: у нас Лады новые не дороже 1,350,000 рублей продают.

BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???