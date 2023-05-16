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Спектакли с Данилой Козловским отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @danilakozlovsky

Актер Данила Козловский ушел в отпуск до конца года после обвинений в его адрес о дискредитации армии России. Спектакли с его участием отменены, сообщил актер в телеграм-канале.

«Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра», — написал Козловский.

Кроме этого актер сообщил, что принял решение уйти в отпуск до конце года «по личным обстоятельствам». Вероятно, решение актера связано с недавней проверкой прокуратуры.

В середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру, чтобы Козловского проверили по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Обращение Бородина было связано с некоторыми высказываниями актера. Сам Козловский сразу оправдался , что обвинения связаны со словами, сказанными во время съемок исторического фильма про революцию и никакого отношение к политике не имеют.

Обвинения в дискредитации армии от Бородина показались оскорбительными Козловскому.

«Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране», — писал тогда актер в телеграм-канале.

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pepelmetal

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mosquito__2010

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Matkn

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BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???