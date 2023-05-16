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Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах

Источник:
Sibnet.ru
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Белоруссия привела в повышенную готовность войска, после того как в Брянской области 13 мая разбились четыре воздушных судна, заявил глава страны Александр Лукашенко. О крушении военных самолетов Су-34, Су-35 и вертолетов Ми-8 сообщали СМИ, Минобороны никак не комментировало происшествие.

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать», — заявил Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.

Он не уточнил, кто их сбил. Но отметил, что белорусские войска находятся в «более повышенной готовности».

По данным источников «Коммерсанта», 13 мая в Брянской области разбились четыре военных российских судна: два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель Су-35. Они входили в одну авиагруппу.

Минобороны ничего не сообщило о гибели воздушных судов. При этом брянские власти попросили у жителей помощи в поисках второго пилота разбившегося Су-34.

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