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Раскрыт актер на роль Серкана Болата в русской адаптации

Источник:
Sibnet.ru
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Роль Серкана Болата в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» может достаться актеру Константину Крюкову.

Созданием ремейка займется компания «Медиаслово» Данилы Шарапова. Она известна такими проектами как «Обоюдное согласие» и «The Телки».

По словам Шарапова, адаптация будет иметь серьезные отличия от оригинала. Сохранить в проекте постараются лишь «общее обаяние драматургии проекта».

Фото: © кадр из фильма «Постучи в мою дверь» и соцсети (@kkrukov)

О том, что Константин Крюков займет в сериале место Серкана Болата, сообщил телеграм-канал «Немалахов». При этом ранее в Сети ходили слухи, что на роль претендует певец Егор Крид, имеющий небогатый опыт актерской карьеры.

Сериал «Постучи в мою дверь» — турецкая мелодрама о любви простой девушки и влиятельного бизнесмена. Его премьера состоялась в 2020 году. История стала очень популярна в России, у сериала высокие рейтинги — IMDb: 7.20 и 8.1 на КиноПоиске.

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Топ комментариев

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

Дорого: у нас Лады новые не дороже 1,350,000 рублей продают.

BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???