Метро от Выборной до Снегирей построят в Новосибирске

Строительство третьей линии метрополитена, включающей 13 станций, планируется в Новосибирске после 2030 года, сообщает пресс-служба мэрии города. Сейчас в городе 13 станций и 14 новая, еще не сданная в эксплуатацию — «Спортивная».

Генеральный план развития Новосибирска предусматривает строительство после 2030 года Правобережной линии метрополитена, включая электродепо (вблизи улицы Выборная) и 13 станций, цитирует пресс-службу ТАСС.

Эта линия должна начаться с существующей станции «Березовая роща». В южном направлении к ней достроят еще по одной станции «Березовая Роща» и «Октябрьская», а также станций «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская».

В северном направлении появятся пять новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная», «Снегири».

Также власти хотят достроить и Дзержинскую линию метрополитена. Семь новых станций планируют сделать в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.

Но пока темпы строительства метро в Новосибирске не позволяют воплотить планы в жизнь. С большим опозданием летом хотят запустить первую за 12 лет станцию метро «Спортивная».