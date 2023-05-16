США перебросили в ФРГ 31 танк Abrams для украинских военных

Соединенные Штаты доставили в Германию 31 танк M1 Abrams для обучения украинских танкистов, сообщил представитель Пентагона Пат Райдер.

Украинские танкисты прибудут в Германию и начнут тренировки на танках Abrams «в ближайшие пару недель», приводит «Интерфакс» слова Райдера.

Американский танк M1A1 Abrams Фото : Richard Bumgardner, U.S. Army

Переброшенные в Германию машины предназначены для обучения, но не для ведения боевых действий, отметил представитель Пентагона. Он напомнил, что танки, которые США планируют поставить на Украину, сейчас проходят переоборудование.

Американские ранее сообщали, что Вашингтон передаст Киеву танки M1 Abrams, предварительно демонтировав с них секретные высокотехнологичные компоненты. Эте делается на случай захвата машин российскими военными.

США решили передать Украине старые версии танков M1 Abrams — M1A1.