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Глава Минфина США заявила о наступлении дефолта 1 июня

Источник:
РБК
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Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен
Фото: Mark Warner / CC BY 2.0

Глава Минфина США Джанет Йеллен направила лидерам конгресса новое письмо, в котором предупредила о риске наступления дефолта 1 июня.

«Министерство финансов, скорее всего, не сможет удовлетворять все обязательства правительства, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка к началу июня», — цитирует Йеллен РБК.

По ее словам, фактическая дата может отличаться от предполагаемой на несколько дней или недель. Министр призвала конгрессменов не ждать «до последней минуты», отметив, что это может нанести серьезный ущерб бизнесу и негативно сказаться на кредитном рейтинге Соединенных Штатов.

Госдолг США достиг 31,4 триллиона долларов в начале года, это предельный уровень, допустимый законом. Йеллен еще в начале мая предупредила, что летом правительство может потерять возможность обслуживать долг.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить лимит на 1,5 триллиона в обмен на сокращение бюджетных расходов. Демократы не поддержали план.

Президент Джо Байден ранее заявил, что в случае дефолта экономика погрузится в рецессию, международная репутация США будет сильно подорвана.

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pepelmetal

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mosquito__2010

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Matkn

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mosquito__2010

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