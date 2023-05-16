Многодетной семье предложили единое определение

Минтруд предложил единое определение многодетной семьи для всех российских регионов, сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова.

Так, рекомендуется считать семью многодетной, если в ней воспитываются трое и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой, сказала чиновница.

В ряде российских регионов такое правило действует и сейчас, однако далеко не везде — в итоге при переезде из одного субъекта России в другой некоторые семьи могут терять положенные выплаты.

Например, в некоторых субъектах многодетными считаются семьи с детьми в возрасте до 18 лет. После достижения старшим из трех детей возраста 18-ти лет семья теряет льготный статус.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте предложил уточнить понятие многодетной семьи. Глава правительства отметил, что это необходимо для одинаковых трактовок на федеральном и региональном уровнях.