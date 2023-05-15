Сбер запустил универсальные платежи по QR-коду

Сбербанк запустил универсальные платежи по QR-коду — теперь после его сканирования клиенты могут самостоятельно выбрать, как платить — со SberPay или через Систему быстрых платежей (СБП).

При выборе SberPay откроется приложение «СберБанк Онлайн». Если выбрать Систему быстрых платежей, можно будет самостоятельно определить, в каком банковском приложении нужно завершить оплату, сообщается на сайте кредитной организации.

«Выбор метода оплаты — новый этап эволюции платежных QR-кодов. Это универсальное решение: инновационное, удобное и выгодное и для предпринимателей, и для клиентов», — отметил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

В настоящее время решение работает на ограниченном количестве терминалов Сбербанка. До конца 2023 года кредитная организация завершит тестирование и запустит новую функцию на всех терминалах.